Inter, de Vrij infortunato: ecco quali sono le condizioni dell’olandese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2023

Inter, de Vrij è uscito per infortunio. Brutte notizie in casa nerazzurra. Nel corso del primo tempo, infatti, il difensore olandese, Stefan de Vrij, ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio. Al suo posto è entrato Carlos Augusto.

Per quanto riguarda le condizioni di de Vrij, si è trattato di un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Dunque, si attenderà di capire quanto bisognerà attendere per il suo ritorno in campo. Ma ovviamente è una notizia che non ci voleva, visto che Inzaghi è in emergenza nel reparto difensivo.