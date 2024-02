Inter, Darmian si gode la vittoria e predica concentrazione. Poi scherza sulla mancata doppietta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/02/2024

Inter, Darmian parla dopo la partita. Tre punti fondamentali e uno scudetto che, adesso, si può iniziare a cucire visto lo scarto con le avversarie. Ovviamente, la squadra dovrà tenere alta la tensione. Ma se le premesse sono quelle viste fino a questo momento, i tifosi nerazzurri possono togliersi davvero tante soddisfazioni. Intanto, dopo la partita, l’esterno nerazzurro e autore del primo gol, Matteo Darmian, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole di Darmian: “Inzaghi dice che non ho sbagliato nemmeno un minuto? No, qualche errore l’ho commesso. L’importante è che la squadra faccia bene, che portiamo a casa punti importanti. Abbiamo iniziato e continuato in questa stagione, ma sappiamo che non ci dobbiamo accontentare e dobbiamo continuare così. Ci alleniamo bene, sappiamo che la mobilità può essere importante contro squadre che giocano sull’uomo come l’Atalanta. Siamo stati bravi a portare a casa una vittoria importante, ma sappiamo che non ci dobbiamo accontentare e dobbiamo continuare così. Dispiaciuto per non aver fatto doppietta? Sì, purtroppo non sono come te (riferito a Pazzini, ndr). Speriamo di averlo tenuto per la prossima volta”.