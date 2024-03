Inter, Darmian predica attenzione contro il Napoli e indica la ricetta per portare a casa i 3 punti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/03/2024

Inter, Darmian parla prima della partita. Dopo la cocente delusione dovuta all’eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri si rituffano sul campionato in una partita complicatissima come quella contro il Napoli. Prima del match, ai microfoni di Inter Tv, il difensore nerazzurro, Matteo Darmian, ha parlato della partita e di cosa servirà per portare a casa la vittoria.

Ecco le parole di Darmian: “All’inizio dell’anno il Napoli era in difficoltà. Ora stanno facendo bene. Dovremo stare attenti, sono forti non solo individualmente, ma anche come squadra. Dovremo fare una grande partita per portare a casa i tre punti. Conterà fare grande partita di squadra sia a livello difensivo che offensivo”.