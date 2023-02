Inter, Darmian parla dopo il match: le parole su gol e derby. E su Skriniar…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/01/2023

Inter, l’uomo della partita è stato Matteo Darmian. Un gol e tante grandi giocate difensive che sono valse il passaggio alla semifinale di Coppa Italia. Grazie a Matteo Darmian, la squadra di Simone Inzaghi ha raggiunto un nuovo traguardo importante, anche se la strada è ancora molto lunga e complicata. Adesso, dopo questa vittoria contro l’Atalanta, il pensiero va al derby che potrebbe dire tanto sulle prospettivi di qualificazione alla prossima Champions League. Di questo, ha parlato lo stesso Darmian ai microfoni di SportMediaset.

Ecco le sue parole: “Non so se uno dei gol più belli, ma ci permette di stare dentro alla competizione. Ora pensiamo alla prossima partita. Skriniar? Stasera si è vista una squadra con la giusta determinazione, Milan è rimasto e darà il 100% fino alla fine. Il Milan avrà voglia di rivincita, la prepareremo nel migliore dei modi e scenderemo in campo per vincere”.