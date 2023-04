Inter, dalla Champions alla serie A: stagione surreale per Simone Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 16/04/2023

Inter dalle due facce in stagione. La sconfitta dell’Inter contro il Monza ieri sera non ha fatto altro che aumentare la pressione su Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro si trova a dover affrontare una situazione difficile, con la squadra che ha collezionato la sua undicesima sconfitta in campionato e rischia seriamente di non riuscire a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

L’edizione odierna di Repubblica mette in evidenza il paradosso in cui si troverebbe l’Inter in caso di passaggio del turno contro il Benfica mercoledì, ovvero quello di dover esonerare l’allenatore nonostante la semifinale raggiunta in Champions League.

Inter, situazione surreale: a rischio la Champions

La partita contro il Monza ha visto l’Inter soccombere per un colpo di testa insidioso di Caldirola e per le parate del portiere Di Gregorio, cresciuto nelle giovanili interiste. Lukaku, che ha faticato a trovare il gol in Serie A, non è riuscito a essere decisivo neanche in questa occasione. Il belga, che resta l’ombra del giocatore dello scudetto, avrà il compito di guidare la squadra mercoledì sera, cercando di regalare alla tifoseria nerazzurra un sogno europeo che possa far dimenticare le difficoltà in campionato.

La situazione attuale dell’Inter è complessa: senza la qualificazione alla prossima Champions League, la squadra rischia di perdere molti dei suoi giocatori più importanti, tra cui proprio Lukaku. Inzaghi potrebbe essere esonerato a fine stagione, nonostante aver portato la squadra in semifinale di Champions League, per non essere riuscito a qualificarsi alla prossima edizione del torneo (il futuro del tecnico a rischio). Non è facile la situazione in cui si trova il tecnico, ma la partita di mercoledì contro il Benfica potrebbe essere la sua ultima chance per dimostrare di avere ancora il controllo della situazione e per far sì che l’Inter possa continuare a sognare in Europa.