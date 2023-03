Inter, dal Porto ai casi Skriniar e Bremer. L’ex difensore dice tutto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 08/03/2023

Inter, si avvicina la gara col Porto. La sfida contro i lusitani (all’andata 1-0 per i nerazzurri, rete di Lukaku) varrà per l’accesso ai quarti di finale della Champions League. Intervistato da tuttomercatoweb, l’ex difensore nerazzurro Fabio Galante ha parlato dell’incrocio nella massima competizione europea.

Su quante possibilità l’Inter abbia di passare il turno, Galante ha risposto: “Ha tante possibilità ma sappiamo che le partite di Champions non sono mai facili. Sicuramente non sarà una partita facile, come non l’avranno facili anche Milan e Napoli. Si poteva fare meglio in campionato, mi auguro che la continuità da qui alla fine ci sia. Ma penso che Inzaghi sia un allenatore all’altezza e che in 18 mesi ha fatto belle cose come ha detto lui”. Fiducia, dunque, per il futuro.

Inter, i casi di mercato. Da Skriniar a Bremer: il pensiero di Galante

Su Skriniar, ecco le dichiarazioni: “Abbiamo un grande direttore sportivo che è Ausilio e un grande dg come Marotta. Lo sanno loro quali sono i giocatori adatti per tenere un grande livello. Mi dispiace come a tutti i tifosi che non farà più parte dell’Inter. Penso che l’Inter però troverà giocatori forti come lui”.

In estate, invece, non è arrivato Bremer. “L’Inter a livello difensivo ha grandissimi calciatori e quindi non penso che sia un rimpianto”, l’idea di Galante sul brasiliano.