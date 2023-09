Inter, da Marotta il riconoscimento più bello per Dimarco

di Redazione, pubblicato il: 14/09/2023

(Inter) Beppe Marotta è stato premiato nell’ambito del Gentleman 2023. A margine dell’evento ha parlato del momento dell’Inter e non solo.

Per quanto attiene il derby l’Ad nerazzurro ha auspicato una grande partita dal fascino tutto particolare.

Su Pogba il dirigente si è detto dispiaciuto per l’accaduto e convinto che si sia trattato solo di una leggerezza.

Dimarco rinnovo vicino

Le dichiarazioni più importanti a proposito di due giocatori con un grande riconoscimento per Federico Dimarco.

“Prolungamento giusto, ha un senso di appartenenza molto forte. Se lo merita, intavoleremo una discussione per rinnovare l’accordo”. Capitolo Lautaro, il capitano: “Merita questa responsabilità. È cresciuto molto, parliamo di uno dei nostri veri protagonisti della squadra. Pur essendo ancora giovane, potrà dimostrare di migliorare sempre più. È un campione”.