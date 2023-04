Inter, da Dzeko a Lautaro: l’attacco fa cilecca e Inzaghi non convince

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 08/04/2023

Inter in alta marea. La situazione dell’attacco dell’Inter sta diventando sempre più preoccupante. Dopo il pareggio contro la Salernitana ieri, la squadra nerazzurra sembra avere una croce nell’attacco che sta causando problemi nella loro campagna di difesa del titolo di campioni d’Italia.

Tutti gli attaccanti, da Lukaku a Lautaro stanno deludendo le aspettative. Lautaro Martinez, che era stato una delle stelle della scorsa stagione, sembra essere caduto in un tunnel fisico e mentale.

Inter, attacco a corto di gol: nuovo problema della gestione Inzaghi

Il Toro Martinez ha segnato solo un gol in nove partite e sembra aver bisogno di staccare, ma il calendario fitto della squadra non gli consente di farlo. Inoltre, l’allenatore Simone Inzaghi sembra aver deciso di gestire le punte “con il bilancino”, prestando molta attenzione al minutaggio e alle energie, ma questa scelta sembra essere stata messa in dubbio dalla Gazzetta dello Sport, visto che i risultati sul campo non stanno arrivando. Anche Edin Dzeko, l’acquisto estivo dell’Inter, sta attraversando un periodo difficile.

Non segna da tre mesi, dall’ultimo squillo a Riad, e il suo futuro con la squadra sembra essere incerto. Tuttavia, nonostante la sua crisi realizzativa, il suo tecnico ha espresso la volontà di rinnovargli il contratto in considerazione delle sue capacità di creare giocate lontano dall’area.Infine, Joaquin Correa sembra essere completamente fuori dall’Inter e sfiduciato da tutti, tranne che dal suo allenatore. La sua situazione sembra essere la più critica tra tutte le punte della squadra.Insomma, l’attacco dell’Inter sta attraversando un momento difficile e la gestione delle punte da parte di Inzaghi sembra essere messa in discussione (le ultime su Brozovic).