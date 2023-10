Inter, da Darmian a Barella: Spalletti si affida al blocco nerazzurro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 14/10/2023

Inter importante per la nazionale. Questa sera, l’Italia guidata da Luciano Spalletti farà ritorno in campo in un’atmosfera carica di tensione, seguita dal pareggio con la Macedonia del Nord e dalla vittoria contro l’Ucraina. La Nazionale italiana si trova ora ad affrontare Malta e l’Inghilterra in due scontri cruciali che potrebbero influenzare la qualificazione per Euro24.

Il recente coinvolgimento di Tonali e Zaniolo nelle vicende legate al calcio scommesse ha creato instabilità, ma Spalletti ha sottolineato l’importanza di un fronte compatto. Questa solidarietà si riflette anche nel crescente numero di giocatori italiani, provenienti principalmente dall’Inter, chiamati a rappresentare l’Italia.

Inter, blocco nerazzurro: Spalletti punta sugli interisti

La squadra milanese, negli ultimi anni, ha enfatizzato la promozione dei talenti nazionali, un trend che sembra proseguire anche nelle prossime campagne di mercato. In vista delle imminenti sfide, Spalletti ha selezionato ben 6 giocatori nerazzurri per il team, con 4 di essi pronti a scendere in campo contro Malta.

Le decisioni tattiche evidenziano una difesa composta da Darmian e Dimarco sulle fasce, affiancati da Bastoni e Mancini al centro. Nel cuore del centrocampo, il talento indiscusso è Barella. Nel frattempo, Acerbi e Frattesi si preparano a offrire il loro contributo dalla panchina, enfatizzando la profondità della rosa. L’importanza di questa partita non può essere sottostimata, poiché l’Italia cerca di dimostrare la sua resilienza e determinazione sul terreno di gioco.