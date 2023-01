Inter, Correa vuole il riscatto: le sue parole sul suo rendimento stagionale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/01/2023

Inter, Correa parla prima della partita. Schierato a sorpresa da Simone Inzaghi dal primo minuto al posto di Edin Dzeko, Joaquin Correa, questa sera, ha l’ennesima occasione della sua avventura in nerazzurro da non buttare via. Una stagione parecchio negativa quella del Tucu, che non sta riuscendo a dare il contributo che da lui si aspetta Simone Inzaghi.

Proprio di questo, Correa, ha parlato prima della partita ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:n “Ogni volta che gioco cerco di dare il massimo, sto ritrovando la forma e cercherò di dare tutto. Nella vita di un calciatore ci sono alti e bassi, ho avuto un infortunio che mi ha limitato ma va così”.