Inter, contro la Juve una vigilia di due settimane. È duello tra favorite

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/11/2023

Inter, la pausa delle nazionali non impedirà il fatto che le prossime due settimana saranno una lunghissima vigilia al derby di Italia. Il 26 novembre sarà Juventus-Inter, seconda contro prima, per quello che torna ad essere un match da altissima quota.

Nel frattempo dopo le dichiarazioni di Allegri e quelle di Marotta, continuano le stoccate su chi tra le due sarebbe la favorita al titolo. Oggi ne parla anche il Corriere dello Sport che scrive: “Mancano due settimane, ma la tensione sembra già alta. Intanto è già cominciato da tempo il gioco a chi è più bravo a indicare l’avversario come favorito.”

Inter, è duello verbale con la Juventus su chi sia il favorito per il titolo. Mancano due lunghissime settimane al fischio di inizio

Per Allegri non ci sono dubbi: l’Inter è favorita perché da anni costruita per lottare per il titolo. All’allenatore bianconero ha risposto prima Marotta e poi Inzaghi che nel post partita del match contro il Frosinone ha fatto chiarezza. Il tecnico piacentino ha dichiarato “ in questo momento ci danno per favoriti per come stiamo giocando.” Ha poi sottolineato la realtà fuori dal campo. “Sicuramente non siamo i più ricchi. Tre mercati con con me abbiamo fatto utile di 120 milioni, utile di 30 milioni e quest’anno mercato a zero malgrado una finale di Champions.”

Sono di fatto iniziate le stoccate che porteranno al match di Torino, partita che, nonostante le future diatribe verbali, varrà la testa della classifica.