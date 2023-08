Inter, contro il PSG reincontrato Hakimi: Biasin svela un retroscena sul marocchino

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/08/2023

Inter, Fabrizio Biasin fa una rivelazione su Hakimi. Due giorni fa, impegnata ancora nella tournèe giapponese, l’Inter ha affrontato il Paris Saint-Germain ed è riuscita a vincere per 2-1 grazie alle reti di Sensi ed Esposito. Nelle file dei francesi, non sono mancati gli ex giocatori nerazzurri, a partire da Milan Skriniar, certo. Ma anche l’esterno marocchino, Achraf Hakimi ha reincontrato i suoi ex compagni di squadra.

Proprio su di lui, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha svelato un retroscena all’interno del suo editoriale per lo stesso quotidiano. Un retroscena che farà sicuramente piacere ai tifosi nerazzurri, ma che, allo stesso tempo, ne aumenterà anche il rammarico.

Ecco le parole di Biasin: “Nel corso di un suo breve editoriale per Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così degli ex Inter rivisti ieri nell’amichevole giocata contro il Psg: “Si rivedono tante facce conosciute in Psg-Inter 1-2. Quella di Achraf Hakimi, esterno attuttafascia fortissimo ma non così felice. L’ha fatto capire in tutti i modi: tornerebbe volentieri a Milano, ma guadagna una vagonata di milioni e non si può. Proverà a migliorare il suo umore grazie al nuovo mister, Luis Enrique. C’era anche Gigione Donnarumma, uno che ogni volta prova a convincerti di aver fatto la scelta giusta, ma non ci riesce mai. Pure lui proverà a migliorare il suo umore grazie al nuovo mister, Luis Enrique. Poi c’era lui, Milan Skriniar, l’ultimo arrivato. Ha detto «Non vedevo l’ora di venire qui a Parigi!». Lo attendiamo al varco”.