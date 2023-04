Inter, continuano le voci su Investcorp: ecco le intenzioni del fondo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/04/2023

Inter, continuano le voci su Investcorp. Nei giorni scorsi, dopo l’indiscrezione de Il Sole 24 Ore, si è ricominciato a parlare con una certa insistenza della cessione delle quote societarie da parte del presidente nerazzurro, Steven Zhang. La trattativa, in questo momento, coinvolgerebbe il fondo del Bahrein, Investcorp, che in passato si era anche interessato ad un’altra società italiana come il Milan, prima che passasse in mano a RedBird.

Proprio in queste ultime ore, le voci continuano a rincorrersi e arriva un’indiscrezione dagli Stati Uniti che potrebbe trovare concretizzazione nelle prossime settimane. Ecco di cosa si tratta.

Inter, si rincorrono le voci su una cessione della società: protagonista ancora il fondo del Bahrein, Investcorp

Come detto, ci sono delle possibilità reali che la società nerazzurra possa passare di mano nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato dalla rivista Economy Middle East, il fondo del Bahrein, Investcorp, sarebbe molto interessato ad acquistare la società nerazzurra dal presidente Steven Zhang.

I motivi di questo interesse, sarebbero da ritrovare nel fatto che i dirigenti del fondo avrebbero riscontrato un gran bacino d’affari per quanto riguarda il mondo dello sport e del calcio nello specifico. L’intenzione di Investcorp sarebbe quella di creare una cordata con altri investitori del Bahrein in modo da poter investire sul club nerazzurro, rilevandone le quote.