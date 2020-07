Inter, Conte torna a sorridere. Bravo mister, così si fa

Verona, Roma, Fiorentina. Questi sono i post-partita dove Antonio Conte aveva lanciato delle bombe a vari destinatari dopo queste gare pareggiate. Ieri sera, dopo la sfida vinta con il Genoa, si è rivisto finalmente il Conte sereno della prima parte di stagione. Sarà stata la vittoria o magari un colpo di mercato ancora nascosto, ma certo ai tifosi interisti ha fatto piacere vedere il loro allenatore di nuovo con il sorriso e il buonumore.

Inoltre è fondamentale trasferire tranquillità e serenità ad un ambiente che negli ultimi anni, per svariati motivi, ha avuto tutto tranne che questi due elementi, che sono fondamentali per costruire un progetto vincente. La stagione dell'Inter è stata positiva perchè è la miglior Inter post Triplete a livello di punti, ha lottato per il campionato fino alla fine ed è ancora in lizza per aggiudicarsi l'Europa League. Certo, come più volte affermato dallo stesso Conte e da alcuni giocatori, vedasi Lukaku ieri sera, un po' di rammarico esiste per gli oltre venti punti persi da situazioni di vantaggio che avrebbero proiettato l'Inter forse anche davanti alla Juventus, ma tant'è.

La stagione deve essere vista in maniera positiva, di crescita e come ulteriore base per costruire una squadra che già dal prossimo anno sia in grado di vincere il campionato. Per cui Conte deve star sereno, concludere al massimo il campionato e giocare una grande Europa League e poi pensare al prossimo anno, dove sicuramente la società farà di tutto per metterli a disposizione una super squadra. Per cui per Antonio Conte servono più sorrisi che bronci.