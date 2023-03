Inter, con la squadra anche Zhang. E spunta un grosso regalo all’orizzonte

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 13/03/2023

Inter, la gara col Porto si avvicina. La sfida coi lusitani si giocherà domani sera in Portogallo. Sarà un incrocio fondamentale in cui i nerazzurri proveranno a strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, forti della vittoria nel match di andata firmata da Romelu Lukaku.

Servirà una squadra ben più determinata sotto porta di quella vista con lo Spezia. Vietato, poi, fallire in difesa, concedendo cali di concentrazione che, contro un avversario preparato come il Porto dell’ex Conceicao, potrebbero diventare davvero fatali.

Inter, il Porto vale tanti soldi. La ricostruzione

C’è, poi, la matassa relativa ai conti. La Champions porta soldi. Come spiega il sito de La Gazzetta dello Sport, Zhang spera di ottenere un regalo dai suoi. “Proseguire il cammino in Europa per l’Inter vorrebbe dire incassare almeno altri 20 milioni”, si legge.

Di questi sarebbero 10.6 quelli in arrivo dalla Uefa per il traguardo quarti. A questi vanno aggiunti gli incassi di un San Siro verosimilmente stracolmo ai quarti (che mancano dal 2011). In Portogallo tutti insieme, anche Zhang, per un traguardo che non era certo previsto e che, come detto, porterebbe un generoso più alla voce entrate.