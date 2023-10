Inter, con il Bologna turn over al minimo, per Inzaghi un solo dubbio

di Redazione, pubblicato il: 07/10/2023

(Inter) Dopo la vittoria arrembante contro il Benfica molti erano convinti che contro il Bologna Inzaghi avrebbe utilizzato un moderato turn over. Il mister sembra invece intenzionato a schierare per intero quasi l’undici visto in campo nel turno di Champions.

Unico dubbio l’inserimento di Asllani al posto di Calhanoglu uscito visibilmente stanco. E’ evidente che la scelta sembra legata alla sosta per le nazionali che riporterà in campo le squadre solo il 21 ottobre quando l’Inter scenderà in campo a Torino contro i granata.