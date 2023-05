Inter, come stanno Correa e Mkhitaryan: le condizioni in vista di Istanbul

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 28/05/2023

Inter concentrata sulla Champions. L’atmosfera nell’Inter è tesa in vista della finale di Champions League, con molte attenzioni necessarie per portare la squadra all’apice delle sue prestazioni a Istanbul.

E non sono poche le precauzioni da prendere per gestire gli infortunati, con un piano d’azione che sembra ora più definito per Mkhitaryan e Correa.

Inter, testa a Istanbul: le condizioni di Correa e Mkhitaryan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mkhitaryan sta ancora risentendo di un problema alla coscia, mentre Correa avrebbe subito una distrazione al polpaccio destro dopo la finale di Coppa Italia. Entrambi i giocatori necessitano di riposo adeguato e non dovrebbero sforzare i tempi di recupero, evitando di scendere in campo prima del cruciale match contro il Manchester City.

Questa situazione si adatta bene agli impegni dell’Inter, considerando che la prossima settimana sarà la prima senza partite da marzo. Secondo quanto spiegato dal Corriere, una situazione diversa riguarda invece Skriniar, che è stato assente per mesi. Il suo recupero sarebbe utile per la partita contro il Torino, anche se è più probabile che inizi dalla panchina.