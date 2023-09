Inter, come sta Massimo Moratti? Il giornalista fa chiarezza dopo la fuga di notizie

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/09/2023

Inter, ecco quali sono le condizioni di salute di Massimo Moratti. Un fulmine a ciel sereno è arrivato nella giornata di oggi all’interno del mondo interista. Da più parti, infatti, è stata riportata la notizia di un malore che avrebbe colpito l’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, e che le sue condizioni sarebbero state critiche.

Una notizia che di sicuro ha scosso tanti tifosi e ha destato particolare preoccupazione per l’ex patron interista. Di fatto, però, le cose non stanno così. Di questo ha parlato il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, che all’interno dei suoi profili social, ha rilanciato la notizia sulle condizioni di Massimo Moratti, facendo luce sulle tante notizie errate riportate in questi minuti.

Ecco quanto riportato da Vanni: “Massimo Moratti non è affatto in fin di vita. Alla clinica Galeazzi si è sottoposto a controlli di Routine”.

Insomma, tante voci che sono circolate in maniera troppo affretta, ma che non hanno rappresentato nulla di vero. Moratti sta bene e le sue condizioni sono buone. Come affermato dallo stesso Vanni, si è trattato solamente di un controllo di routine. Una notizia che ha scosso tanti tifosi interisti, ma per fortuna si è trattato di un nulla di fatto, troppo rapidamente riportato.