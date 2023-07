Inter, clamoroso Brozovic: il croato non può giocare con l’Al-Nassr. Gli scenari

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/07/2023

Inter, clamoroso quanto sta accadendo attorno a Brozovic. Lo scorso 3 luglio, è stato ufficializzato il passaggio di Marcelo Brozovic a titolo definitivo all’Al-Nassr. La società saudita, per acquistare il giocatore, ha versato nelle casse del club di viale della Liberazione circa 18 milioni di euro. Ma quanto sta accadendo in queste ore ha veramente del clamoroso.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, El Mundo Deportivo, la società saudita sarebbe stata fermata dalla UEFA per tre sessioni di mercato, a causa di un debito non soluto con il Leicester per l’acquisto del calciatore Musa. Proprio per questo, benchè sia stato acquistato Brozovic in questa sessione, il centrocampista croato non potrà giocare con la maglia dell’Al-Nassr per tutte le tre sessioni di mercato – quindi, per un anno e mezzo.

Una situazione incredibile, soprattutto perchè il giocatore ha già raggiunto il ritiro della squadra in Portogallo. Allora, quale potrebbe essere lo scenario? Secondo il quotidiano spagnolo, l’Inter non avrà problemi e avrà i soldi previsti per la cessione. Semmai, se non verrà saldato il debito entro un certo termine, il club saudita potrebbe mettere nuovamente sul mercato Brozovic per evitare di farlo stare fermo.

E a quel punto, ecco che potrebbe farsi sotto il Barcellona. La squadra catalana era già interessata dallo scorso gennaio a Brozovic e potrebbe tornare alla carica se il problema non dovesse essere risolto.