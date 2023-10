Inter, Chiellini incensa un difensore nerazzurro! E sulla futura coppia difensiva azzurra…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/10/2023

Inter, Chiellini incensa Bastoni. Mentre i club si sono fermati per dar spazio alle nazionali, all’evento di Operazione Nostalgia, l’ex capitano della Nazionale e della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato di un difensore nerazzurro, ovvero Alessandro Bastoni. L’interista, anche in questa stagione, al netto dell’errore in Champions contro la Real Sociedad, sta facendo vedere grandi cose anche quest’anno.

Chiellini, a tal proposito, si è espresso con grandi elogi nei suoi confronti, inserendolo in una posizione molto alta nelle sue preferenze. Oltre a questo, l’ex bianconero, ha parlato della futura coppia difensiva della Nazionale, che a suo avviso dovrebbe essere formata proprio da Bastoni insieme all’atalantino Scalvini.

Ecco le parole di Chiellini: “Conosco bene Alessandro, è uno dei centrali più forti in circolazione e per me è tra i primi al mondo. È un giocatore su cui l’Italia potrà contare per tanti anni, deve solo continuare a lavorare e aver voglia di migliorarsi. Scalvini? L’ho conosciuto nell’ultimo raduno che ho fatto in Nazionale, mi è sembrato un ragazzo con grande potenzialità. Più giocheranno insieme, meglio sarà, la conoscenza aiuta tanto per i dettagli fondamentali: tanti piccoli automatismi che poi vengono naturali e fanno la differenza. Mi auguro che diventino una coppia importante per il futuro dell’Italia”.