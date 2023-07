Inter, chi sarà il portiere titolare nella prossima stagione? I nerazzurri hanno un’idea chiara

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/07/2023

Inter, la società riflette su chi sarà il portiere titolare per la prossima stagione. La trattativa più calda di queste ore in casa nerazzurra, è quella che dovrebbe portare alla cessione di Andrè Onana al Manchester United. Secondo quella che sono le indiscrezioni che arrivano dai vari media, la cifra per chiudere la trattativa dovrebbe essere di 55 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Con questi soldi, in viale della Liberazione, hanno intenzione di sostituire il portiere camerunese, oltre che Handanovic andato via a parametro zero. I nomi più gettonati a prendere il loro posto sono quelli di Trubin dello Shakhtar Donetsk e di Sommer del Bayern Monaco. Ma a tal proposito ci si chiedi chi dei due portieri, nel caso in cui arrivassero a Milano, sarebbe il titolare della porta nerazzurra.

Su questo Sky Sport ha rivelato le intenzioni del club nerazzurro. Infatti, in viale della Liberazione, sarebbero propensi a inserire inizialmente Sommer per poi, man mano, dare la titolarità a Trubin. Tutto questo per proteggere il giovane portiere classe 2001 che sarebbe alla prima esperienza in un top club europeo e potrebbe avvertire la pressione del cambio di paese e dello sbalzo di aspettative su di lui.

Vedremo come si concluderà la trattativa Onana e come e su chi verranno investiti i soldi per il portiere. Di sicuro, i nerazzurri, con Sommer e Trubin, hanno intenzione di tutelarsi per il presente e per il futuro.