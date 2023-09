Inter, chi al posto di Arnautovic? Decisione già presa

di Redazione, pubblicato il: 26/09/2023

(Inter) Dopo l’infortunio occorso ad Empoli ad Arnautovic si era sparsa la voce di un possibile ricorso al mercato degli svincolati. Secondo la Gazzetta dello Sport niente affatto, la sostituzione verrà individuata all’interno della rosa.

“Inzaghi ha confermato che la società non interverrà sul mercato degli svincolati. Quindi, si pesca dalla rosa: tutto, o quasi, ruota attorno ai nomi citati dallo stesso allenatore dopo lo 0-1 di Empoli. Due calciatori già in gruppo, infatti, possono vestire i panni della seconda punta. Sono Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen, curiosamente due profili validi anche in regia come vice di Hakan Calhanoglu: l’armeno ha giocato in quel ruolo anche nella Roma (oltre che nel finale di Inter-Monza a metà agosto), l’olandese lo ha fatto più volte in carriera…”

In pista anche Sarr

“Infine, è molto probabile che l’allenatore decida di integrare in rosa un attaccante della Primavera almeno per questioni numeriche: il candidato numero uno è Amadou Makhtarlayi Sarr, italiano nato in Senegal nel 2004 già a quota due reti stagionali con Cristian Chivu (una in campionato, una in Youth League) e già convocato da Inzaghi contro Cagliari e Fiorentina quando Sanchez non era a disposizione.”