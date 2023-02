Inter, che nomi per la Hall of Fame 22. Ecco i primi vincitori

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/02/2023

Inter, pronti i nomi per l’ingresso nella Hall of Fame del club nerazzurro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport sono già stati eletti il portiere e il difensore che entreranno nell’albo degli indimenticabili del club nerazzurro. Si tratta di Ivano Bordon e Maicon.

La Hall of Fame nerazzurra è stata istituita nel 2018 e ogni anno vi fanno il loro ingresso un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Per entrarvi a farne parte è necessario aver fatto la storia del club e aver alzato al cielo almeno un trofeo. Per l’edizione di quest’anno si attendono dunque i nomi degli altri due ruoli un centrocampista e un attaccante.

Inter, nella Hall of Fame entrano Bordon e Maicon. Rummeigge tra i candidati al premio speciale.

Oltre ai calciatori il club ha istituito un premio speciale con il quale ogni anno premia personalità o istituzioni che hanno impattato sulla storia interista coniugando l’impegno sociale che va oltre il tifo. Per questo premio i candidati di quest’anno sono Karl-Heinz Rummenigge, I Bindun e il Comitato Maria Letizia Verga. La votazione è riservata ai possessori dei fan token dell’Inter. Ad aggiudicarsi il premio speciale lo scorso anno fu Peppino Prisco con numero praticamente plebiscitari.

Per quanto riguarda le candidature Rummenigge è stato candidato poiché non può essere eletto direttamente nella Hall of Fame non avendo vinto un trofeo quando giocò in maglia nerazzurra. I Bandum fanno parte dei candidati al premio perché dal 1982 s’impegnano per il sociale con raccolto fondi e attività concrete per la comunità. Il Comitato Maria Letizia Verga per il suo impegno nel miglioramento della vita dei fanciulli colpiti da malattie ematologiche, fin dal 1978.

Di seguito riportiamo i giocatori presenti nella HoF nerazzurra.

2018 Ronaldo, Lothar Matthäus, Javier Zanetti, Walter Zenga

2019 Giuseppe Meazza, Dejan Stankovic, Giacinto Facchetti, Francesco Toldo

2020 Diego Milito, Esteban Cambiasso, Giuseppe Bergomi, Julio Cesar

2021 Samuel Eto’o, Wesley Snejder, Marco Materazzi, Gianluca Pagliuca