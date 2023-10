Inter, c’è la data del rientro definitivo di Arnautovic: ecco quando torna l’austriaco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/10/2023

Inter, c’è la data del ritorno definitivo di Arnautovic. In casa nerazzurra si attendono i rientri dei vari giocatori impegnati nei match con le rispettive nazionali. Nel frattempo, Simone Inzaghi, ad Appiano Gentile, studia tutte le armi possibili per fermare il Torino e riottenere i tre punti, mancati nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna.

Ma, il tecnico nerazzurro, può sorridere. Infatti, arrivano buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda il rientro di Marko Arnautovic. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’attaccante austriaco del Bologna tornerà molto prima rispetto al previsto. Il ritorno in campo potrebbe già avvenire nella partita di Champions League fuori casa contro il Salisburgo in programma l’8 novembre.

Insomma, un rientro molto importante per i nerazzurri che, in tal modo, avranno un’opzione in più per il proprio attacco che, in questi mesi, ha fatto gli straordinari per minuti giocati. Una situazione che ha creato non poche problematiche, specie dopo le partite giocate con le nazionali o dopo la Champions League che hanno tolto tante energie agli uomini di Inzaghi, soprattutto ai propri attaccanti.