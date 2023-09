Inter già ai ferri corti con Sanchez, si guarda al mercato

di Redazione, pubblicato il: 11/09/2023

(Inter) La storia con Alexis Sanchez era terminata un anno fa in maniera non proprio tranquilla. Una volta rientrato a Milano più per le difficoltà del bilancio nerazzurro che per convinzione tecnica, i rapporti sono ripresi come erano finiti.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset il club nerazzurro aveva chiesto al cileno di non rispondere alla chiamata della nazionale visto che già si erano manifestati i primi segnali di una condizione fisica non ottimale. I problemi di anemia erano conosciuti dalla società già da tempo e proprio per questo era consigliabile che il giocatore restasse ad Appiano. Niente di tutto ciò, Sanchez è partito, si è unito ai compagni di nazionale, si è regolarmente allenato anche senza scendere in campo contro l’Uruguay.

L’Inter ha chiesto collaborazione allo staff medico cileno ed alla federazione senza però trovare alcun riscontro ed è ovviamente molto irritata con Sanchez vista la delicatezza del momento. Sabato arriva il derby, dopo tre giorni la prima del girone di Champions, due impegni che richiedono la disponibilità della rosa al completo.

Secondo alcune indiscrezioni la società nerazzurra starebbe già guardando al mercato, solletica l’idea del Papu Gomez che si è svincolato dal Siviglia.