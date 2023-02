Inter, caso DigitalBits. Problemi solo con i nerazzurri: ecco perchè

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/02/2023

Inter, i problemi con DigitalBits riguardano solo la società nerazzurra. Da tempo, oramai, è ben noto come la società di viale della Liberazione stia provando a capire cosa succede sul fronte main sponsor. Per questa stagione, infatti, è stato scelto DigitalBits con un accordo per più anni. Una scelta che, fino ad ora non ha portato i frutti sperati, dal momento che l’azienda di crypto valute ha dato ai nerazzurri solo una parte della cifra pattuita.

Una perdita economica importante che si sta cercando di recuperare secondo quelli che erano stati gli accordi presi prima dell’inizio della stagione. Ma, questo tipo di problematiche, con DigitalBits, stanno colpendo solamente l’Inter e non anche la Roma, che pure ha il medesimo main sponsor sulle proprie maglie. Per tutto questo arriva la motivazione.

Inter, persistono i problemi nei pagamenti con DigitalBits: ecco perchè questo sta accadendo solo ai nerazzurri

Dunque, come anticipato, i problemi con DigitalBits stanno coinvolgendo solamente l’Inter e non anche altre società che hanno scelto l’azienda come main sponsor, come ad esempio la Roma. Secondo quanto riportato dal sito Calcio e Finanza, il motivo è presto spiegato. Infatti, da accordi presi con la società nerazzurra, l’azienda avrebbe dovuto versare circa 80 milioni di euro per più anni. In questa stagione, all’appello, però, mancano ancora 16 milioni più 1,6 di bonus per i risultati della scorsa stagione.

Per quanto riguarda la Roma, invece, l’accordo prevedeva una cifra molto più bassa, di 35 milioni di euro per tre stagioni. Insomma, i nerazzurri proveranno ad ottenere i soldi che non sono stati ancora versati. Anche se, fino ad ora, nulla è stato ottenuto. Prova ne sia che lo sponsor è stato eliminato dalle maglie della squadra femminile e del settore giovanile.