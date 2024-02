Inter, Carlos Augusto parla prima del match: il brasiliano predica attenzione alle insidie

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/02/2024

Inter, Carlos Augusto parla prima della partita. Una sfida molto complicata quella che stasera aspetta la squadra nerazzurra. Una Salernitana alla disperata caccia di punti per la salvezza e che darà tutto per portare via punti da San Siro. Servirà la migliore Inter possibile per fare in modo di portare a casa i tre punti e consolidare il primato in classifica. Intanto, prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, l’esterno nerazzurro, Carlos Augusto, ha parlato della partita e delle insidie che può portare la Salernitana.

Ecco le parole di Carlos Augusto: “Sappiamo che quando ci sono i cambi di allenatore le squadre hanno un approccio cattivo, vengono a San Siro per la gara della vita. dobbiamo essere concentrati per vincerla. Come possono essere pericolosi? Hanno esperienza ma dobbiamo essere concentrati a fare il nostro gioco e se facciamo bene abbiamo possibilità di fare i tre punti. Siamo preparati per ogni tipo di occasione, dobbiamo fare il nostro meglio, con i calci piazzati o con palla in movimento. Quel che conta è far gol e vincere”.