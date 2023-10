di Redazione, pubblicato il: 02/10/2023

(Inter) Lautaro Martinez riempie le pagine di giornali con i suoi gol e le statistiche da primattore in Italia ed in Europa.

Fabio Caressa su Sky Sport ha colto un confronto particolare del Toro con un altro argentino che ha fatto tanti gol ma anche molto discutere in casa nerazzurra.

“Lautaro Martinez ha segnato con un tocco di prima 8 gol su 10. Icardi aveva statistiche simili in area, lui sta facendo la differenza all’Inter ed è diventato un vero e proprio leader- Gli arrivano tante palle, poi sa dialogare con gli altri. Le coppie con lui funzionano sempre”.