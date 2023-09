Inter capolista, i rosiconi si attaccano a tutto

di Redazione, pubblicato il: 25/09/2023

(Inter) L’Inter capolista a punteggio pieno dopo 5 turni fa paura. Se nei primi 4 turni aveva vinto dominando ad Empoli ha dimostrato di saper portare a casa i tre punti anche soffrendo come di solito accade dopo il turno di Champions.

Gli opinionisti che parteggiano per squadre avversarie si spingono in analisi semplicistiche nell’intento di autoassolvere i passi falsi dei loro beniamini.

E’ il caso di Franco Ordine che ieri a Pressing si è attaccato alla semplicità del calendario nerazzurro fino a questo punto.

“Se si fanno i calcoli precisi, l’Inter fino al 29 ottobre incontra tra le big soltanto il Milan che ha già incontrato. Qualche volta il computer è dispettoso, fa il calendario come viene. Non c’è qualcuno che lo indirizza. La Fiorentina l’affronta dopo l’impegno fatto il giovedì.”».