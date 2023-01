Inter caos Skriniar, ha già firmato col PSG o no?

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 29/01/2023

Inter sempre più lontana dal futuro di Skriniar. Lo slovacco è sempre più vicino ai francesi del PSG. Nelle ultime settimane si sta delineando il futuro di Milan Skriniar. Il centrale difensivo arrivato dalla Sampdoria la scorsa estate aveva rifiutato le offerte dei francesi e sembrava destinato a firmare un rinnovo del contratto che però non arriverà.

Alla fine Skriniar sembra aver scelto di volare a Parigi lasciando Milano. Resta da capire solo quando andrà via, se a giugno a parametro zero o a gennaio con il PSG pronto a sborsare per anticipare tutto (qui tutti i dettagli). Nell’ultima ora però la vicenda Skriniar ha subito un’ulteriore scossa.

Inter, spuntano le parole di Skriniar: la verità sulla questione

Nell’ultima ora hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Milan Skriniar. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Skriniar avrebbe rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di futbolsfz.Sky portale slovacco. “Se ho firmato col Psg? Sì, è vero, ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club”. Queste le parole che stanno facendo il giro del web scatenando l’ira dei tifosi dell’Inter.

Parole che se confermate darebbe una clamorosa scossa all’intreccio tra il difensore, i nerazzurri e il PSG. C’è però da capire se il virgolettato sia vero o no. Infatti come riportato da Daniele Mari su Twitter e come svelato da alcuni media italiani, Skriniar avrebbe smentito le dichiarazioni. Situazione sempre più intricata che però non cambia il copione finale: il centrale difensivo è destinato a lasciare Milano.