Inter: cambia il nome nella prossima edizione di PES2021

Erano voci che giravano già da tempo, ma ora sono state ufficializzate; l'Inter e la Konami non hanno trovato l'accordo per il videogioco PES2021 e pertanto ci saranno dei cambi a livello di nome per la squadra.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni ufficiali:

"Il nostro accordo di licenza con l’FC Internazionale Milano scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione PES 2021 di eFootball. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con la Lombardia NA, un club originali PES che presenta giocatori con nomi reali“.

L'acronimo NA sta per NeroAzzurri; tale scelta è stata fatta per differenziare le due società milanesi; anche l'altra sponda del Naviglio,infatti, non ha trovato l'accordo e si chiamerà Milano RN (rossoneri).