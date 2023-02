Inter, Calhanoglu suona la carica: le sue parole prima della sfida contro la Samp

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/02/2023

Inter, Calhanoglu parla prima della partita. Dopo la vittoria nel derby, la squadra nerazzurra si appresta ad affrontare la Sampdoria allo stadio Marassi. Proprio a Genova l’Inter non riesce a vincere dal 2019 e stasera, soprattutto per staccare le avversarie per quanto riguarda la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, bisogna necessariamente conquistare i tre punti. Intanto, Calhanoglu, prima della partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato della partita.

Ecco le parole del centrocampista turco: “Dobbiamo continuare così, è stato importante vincere il derby contro il Milan. Oggi sarà difficile, è sempre difficile giocare a Genova. Ci siamo preparati bene e vincere questa partita