Inter, buone notizie da Arnautovic? Ecco quando potrebbe tornare l’austriaco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/10/2023

Inter, arrivano buone notizie da Arnautovic? Il pareggio di ieri pomeriggio contro il Bologna, ha gettato nello sconforto l’ambiente nerazzurro. Quelli di ieri sono sembrati, infatti, più due punti persi che uno guadagnato contro una squadra che nelle ultime stagioni si è rivelata come la bestia nera per gli uomini di Inzaghi. Non solo, ma il risultato contro il Bologna ha permesso anche al Milan di riuscire a superare in vetta i nerazzurri e a far recuperare due punti alla Juventus.

Insomma, nulla di positivo. Ma le buone notizie per Simone Inzaghi – apparso veramente molto arrabbiato ieri – potrebbero arrivare dall’infermeria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Marko Arnautovic potrebbe recuperare molto più celermente rispetto al previsto. Lo stesso tecnico nerazzurro, ieri, in mixed zone, ha parlato di cinque settimane per recuperare il giocatore.

Ed ecco che, dopo le due passate, l’austriaco potrebbe ritornare nella partita contro l’Atalanta di Gasperini. Dopo la sosta per le nazionali, i nerazzurri sono chiamati ad un vero tour de force. Al ritorno in campo ci saranno le partite contro Torino, Roma, Atalanta e Frosinone in campionato e il doppio confronto contro il Salisburgo in Champions League. Per questo Inzaghi spera di avere tutti a disposizione e al meglio.