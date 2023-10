Inter-Bologna, le pagelle: i tre dietro beffati, i tre in mezzo bloccati, Carlos Augusto il migliore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/10/2023

Inter-Bologna, le pagelle. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e che da l’opportunità al Milan di effettuare il sorpasso in classifica e alle altre rivali di avvicinarsi sensibilmente. Un risultato che sa più di due punti persi che di uno guadagnato visto il 2-0 nel primo quarto d’ora. Merito di un Bologna che ha giocato a viso aperto ed è riuscito a imbrigliare il centrocampo nerazzurro. Di seguito, ecco i voti dei nerazzurri.

SOMMER, 6: Sul rigore va vicinissimo a pararlo, ma Orsolini angola molto e non può null’altro. Anche sul gol del pari è incolpevole.

PAVARD, 5: La sua non sarebbe neanche una brutta partita, ma pesa come un macigno l’errore, in collaborazione con gli altri due compagni di reparto, sul gol del pareggio di Zirkzee.

ACERBI, 5: Il gol è da gran difensore. Movimento complicato per la difesa avversaria da affrontare. Poi, si fa attrarre dall’intenzione di Zirkzee che firma il pari definivo, per un errore che pesa tanto.

BASTONI, 5: Si fa beffare troppo facilmente dalla giocata di Zirkzee che lo manda al bar e firma il gol del pari che vuol dire due punti persi per i nerazzurri.

DUMFRIES, 5,5: Non nella sua versione migliore. Lykogiannis riesce sempre a limitarlo e non fa le sue solite sgroppate.

BARELLA, 5,5: Qualche giocata estemporanea, ma il pressing uomo contro uomo messo in atto dai centrocampisti di Motta lo mette in difficoltà.

CALHANOGLU, 5,5: Molto limitato dalla pressione di Freuler. Quando arriva nei pressi dell’area, cincischia troppo e crea poco.

MKHITARYAN, 5,5: Nel primo tempo avrebbe l’occasione per fare il terzo gol, ma si inceppa insieme a Calhanoglu. La densità e la pressione uomo contro uomo del Bologna lo fa soffrire.

DIMARCO, 6: Sempre il solito stantuffo, ma potrebbe essere molto più preciso nei cross per uno col suo piede. Limita bene Ndoye.

LAUTARO, 6: Un gol da vero fenomeno. Palla ricevuta e missile da fuori area che batte Skorupski. Sei minuti dopo commette una grossa ingenuità nella propria area atterrando Ferguson, permettendo al Bologna di riaprire la gara su rigore. Nella ripresa rimane schiacciato da Beukema.

THURAM, 5,5: Calafiori gli sta incollato alle calcagna e lui subisce questa mossa. Quando riesce a liberarsi cerca sempre la giocata più utile per la squadra e si creano pericoli. Oggi, manca nella sua solita lucidità.

CUADRADO, 5,5: Il suo ingresso doveva servire a scalfire la difesa del Bologna, compatta fino a quel momento, ma non riesce mai a saltare l’uomo.

CARLOS AUGUSTO, 6,5: Il migliore dei nerazzurri. L’unico che nella ripresa suona la carica e ha occasioni pericolose. I compagni non lo seguono.

SANCHEZ, 5,5: Troppo baroccheggiante nelle giocate e questo non serve alla squadra specie in un momento in cui serve concretezza e praticità.

FRATTESI, 5,5: Non riesce a dare la scossa.

ASLLANI, SV