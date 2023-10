Inter-Bologna, Inzaghi scioglie i dubbi sulle fasce: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/10/2023

Inter-Bologna, ci sono le formazioni ufficiali. Dopo la bella vittoria contro il Benfica in Champions League, la squadra nerazzurra si rituffa sul campionato per affrontare un avversario complicatissimo come il Bologna di Thiago Motta. La squadra emiliana, sa bene come si batte l’Inter, come fatto vedere nelle ultime quattro stagione, pertanto, specie dopo le fatiche europee, servirà la massima concentrazione e la massima cura ai particolari.

Intanto, di seguito, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

All. Thiago Motta.