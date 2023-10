Inter-Bologna 2-2: pari amaro per Inzaghi. Rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/10/2023

96′ – Finisce qui

90′ – Ammonito Bastoni per fallo su Ferguson. Intanto, cinque minuti di recupero

83′ – Occasione Inter! Giocata insistita di Cuadrado, palla che arriva a Carlos Augusto che tira, ma Skorupski respinge

81′ – Escono Orsolini e De Silvestri ed entrano El Azzouzi e Corazza. Esce Calhanoglu ed entra Asllani

76′ – Esce Mkhitaryan ed entra Frattesi. Esce Zirkzee ed entra van Hoojidoonk

73′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, Lautaro devia e manda fuori di un soffio

62′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, testa ancora di Acerbi che manda a lato

60′ – Esce Ndoye ed entra Saelemaekers

57′ – Ammonito Lautaro per fallo su Ferguson

54′ – Escono Dumfries, Dimarco e Thuram ed entrano Cuadrado, Carlos Augusto e Sanchez

51′ – Gol Bologna! Gran gol di Zirkzee che si scrolla di tre difensori nerazzurri, li prende in controtempo e batte Sommer

45′ – Comincia la ripresa

Partita gradevolissima a San Siro. Primi venti minuti targati Inter che passa due volte grazie al colpo di testa di Acerbi e alla fiammata di Lautaro. Poi lo stesso argentino commette un’ingenuità in area di rigore e atterra Ferguson. Orsolini non perdona dal dischetto. Bisognerà attenzionare ogni particolare perchè il Bologna dimostra di saper far male. D’altro canto bisogna cercare di chiudere i conti con almeno un altro gol.

47′ – Finisce il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

36′ – Ci prova da fuori area Pavard, ma la palla e debole e Skorupski para agevolmente

32′ – Ammonito Ndoye per fallo su Calhanoglu

30′ – Occasione Inter! Dimarco batte la punizione, ma Skorupski la manda in angolo

21′ – Occasione Bologna! Orsolini batte in area la punizione, ci arriva Ferguson e Sommer manda in angolo

19′ – Gol Bologna! Orsolini non sbaglia dal dischetto, con Sommer che aveva intuito l’angolo

17′ – Il VAR assegna calcio di rigore per il Bologna per fallo di Lautaro su Ferguson

12′ – Lautaaarooooooo! Pressing vincente dei nerazzurri, scambio Thuram-Lautaro con il Toro che fa scoccare il destro da fuori area e batte Skorupski. Gol pazzesco

10′ – Aceeeeerbiiiiiii! Angoli di Calhanoglu, colpo di testa sul primo palo di Acerbi che batte Skorupski

5′ – Occasione Bologna! Tiro di Zirkzee ribattuto, palla che arriva fuori area a Ferguson che calcia e la palla sfiora il palo

4′ – Scambio Calhanoglu-Dimarco dalla bandierina, con il turco che fa partire il destro, ma Skorupski para

1′ – Inizia la partita

Inter-Bologna, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. La squadra nerazzurra, dopo la grande vittoria in Champions League contro il Benfica, si rituffa nel campionato dove a sfidarla ci sarà una delle squadre più complicate. Il Bologna di Thiago Motta, infatti, sia nell’era Conte che nelle ultime due stagioni con Inzaghi, ha dimostrato di saper far male ai nerazzurri sia a San Siro che al Dall’Ara.

Pertanto, servirà la massima concentrazione e una cura certosina per ogni dettaglio, anche se il valore dell’avversario e grande e le fatiche europee potrebbero farsi sentire. Intanto, si seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

All. Thiago Motta.