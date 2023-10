Inter-Bologna, due recuperi per Inzaghi? I due giocatori possono essere convocati

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/10/2023

Inter-Bologna, due giocatori sulla via del recupero. In casa nerazzurra, dopo la bella vittoria in Champions League contro il Benfica, si sta lavorando per preparare al meglio la sfida di campionato contro il Bologna. Una partita, quella contro la squadra emiliana, che rappresenta un ostacolo parecchio complicato, sia perchè ci sono state le fatiche europee, sia perchè la squadra di Motta, nelle ultime due stagioni, ha rappresentato una sorta di bestia nera per i nerazzurri.

Inzaghi, pertanto, dovrà preparare nei minimi dettagli la partita e la squadra dovrà fare parecchia attenzione alle insidie che si presenteranno. Intanto, lo stesso tecnico nerazzurro, può sorridere dal momento che due giocatori infortunati sono sulla via del recupero.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, Davide Frattesi e Stefano Sensi, nella giornata di venerdì, inizieranno a lavorare insieme al gruppo. Una buona notizia che, secondo l’emittente, potrebbe portare i due giocatori ad essere convocati per sabato se le condizioni lo permetteranno. Frattesi, si è infortunato proprio dopo la partita contro il Sassuolo. Mentre Sensi, manca dalla seconda giornata contro il Cagliari.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Inzaghi, di certo, si augura di avere tutti a disposizione per poter contare su tutti gli effettivi della rosa.