Inter, Bisseck suona la carica ai suoi: il difensore tedesco senza paura per il Benfica

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/11/2023

Inter, Bisseck parla prima della partita. Un match importante e complicatissimo, contro una squadra che dovrà dare il tutto per tutto se vorrà sperare ancora nella permanenza in Europa attraverso l’accesso al terzo posto nel girone. Benchè Inzaghi farà un grande turn-over, la partita di questa sera non va assolutamente sottovalutata pensando già al Napoli.

Della partita e di molto altro, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il difensore nerazzurro, Yann Bisseck.

Ecco le parole di Bisseck: “Sarà una partita difficile perché loro giocano con un obiettivo, noi siamo già qualificati. Benfica buona squadra, ma noi siamo più forti e se metteremo in campo le nostre qualità vinceremo. Ogni volta che posso giocare sono felice, c’è un po’ di pressione quando non giochi tanto. Inzaghi sa che sono pronto, cercherò di fare il mio meglio. Finora tutti mi hanno accolto molto bene, Milano è una bellissima città. Bisteccone? Vuole dire bistecca, non so cosa dire. Lo accetto, mi chiamano come vogliono”.