Inter, Bisseck è pronto a fare la sua parte. Il tedesco scalpita 

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/11/2023

Inter, il calendario fittissimo richiede che tutti diano la propria mano alla causa e sembra arrivato anche il momento di Bisseck.

Il difensore, capitano dell’unger 21 tedesca, finora ha racimolato solo scampoli di partita, ma sembra che è arrivato il tempo di dimostrare quanto vale. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il difensore, che i tifosi hanno già soprannominato “Bisteccone” sta crescendo molto anche in allenamento.

Sulla rosea si legge che il classe 2000, che ha collezionato solo 7 minuti in due apparizioni in Serie A, sembra pronto a spiccare il salto, forse anche verso una maglia da titolare. Era normale che per lui, giovane e proveniente dal campionato olandese, fosse previsto un periodo di adattamento, e sembra che questo stia procedendo alla grande. Inter, Yann Bisseck è pronto a far vedere quanto vale. In allenamento sta entusiasmando per impegno e attitudine Yann infatti sta facendo vedere la sua personalità in allenamento e non sembra avere particolari timori reverenziali anche nei duelli con Lautaro e Thuram. Anche i compagni sembrano entusiasti dal giocatore che sta facendo proprie tutte le indicazioni dei compagni di reparto e a conoscere anche meglio la lingua italiana.

Con l’infortunio di Pavard aumentano le possibilità per lui di scendere in campo più costantemente e non meraviglierebbe che tra Salisburgo e Frosinone non scenda almeno una volta in campo tra i titolari.