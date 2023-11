Inter, Biasin spiega perchè Zielinski in nerazzurro si può fare

di Redazione, pubblicato il: 03/11/2023

(Inter) Fabrizio Biasin ha parlato di mercato nerazzurro ai microfoni di Cronache di spogliatoio. Il giornalista di Libero si è soffermato su un altro possibile colpo di Marotta a parametro zero.

“Zielinski all’Inter a parametro zero? Novembre è il mese decisivo per parametri zero. O si accasano ora oppure difficilmente vanno più avanti. Il polacco è appetibile a queste condizioni Lui però dà la priorità al Napoli. De Laurentiis però non ti concede quello che vuoi, l’Inter e la Juventus sì. I nerazzurri hanno questo tipo di affare in testa: giocatore di esperienza a zero con ingaggio importante perché ti aspetti che renda quello che paghi”.