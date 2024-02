Inter, Bergomi sul Cholo Simeone, aneddoti di calcio e allarme Atletico Madrid

di Redazione, pubblicato il: 19/02/2024

(Inter) In vista del match con l’Atletico Madrid di domani sera, Beppe Bergomi è stato intervistato da Tuttosport.

L’ex capitano ha ricordato gli anni passati insieme in nerazzurro e quanto fosse importante la capacità di Simeone di supportare l’attacco e poco dopo schierarsi a sulla linea dei difensori in fase di non possesso. Un centrocampista moderno già a quei tempi.

Poi Bergomi rivela un aneddoto che spiega molto sull’idea di calcio del Cholo. “Zio se mai decidessi di allenare, non sbagliare il preparatore atletico, falli correre tanto. Sono stato a vedere gli allenamenti di Pep Guardiola e gli ho fatto i complimenti, ma io non sono in grado di fare quel tipo di calcio”.

Simeone per anni ha forgiato i Colchoneros a sua immagine e somiglianza. Da qualche tempo però ha mostrato di saper andare oltre il semplice schema difesa-ripartenza.

“Questa adesso è una squadra che propone, che prova a giocare a calcio. Basti vedere quello che è successo all’Olimpico con la Lazio che è stata stritolata sul palleggio. Ed è per questo che l’Inter dovrà stare molto attenta”.