Inter, Bergomi parla dell’attacco nerazzurro. E che elogi per Arnautovic!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/08/2023

Inter, Bergomi parla del reparto avanzato della squadra nerazzurra. Un esordio in campionato molto convincente quello della squadra di Simone Inzaghi che ha sconfitto per 2-0 il Monza grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Grande protagonista della partita è stato l’attacco dell’Inter. Infatti, non solo i gol del Toro, ma anche l’ottima prova di Marcus Thuram e l’ingresso molto positivo, oltre che l’assist, di Marko Arnautovic. Di questo ha parlato Bergomi che non ha lesinato elogi.

Ecco le sue parole: “Lautaro anche uomo assist? Osimhen sta bene da solo, l’argentino ha bisogno di un compagno. Ieri ha usufruito lui degli assist perché è più bravo ad attaccare la porta, bravo tecnicamente ma non ha ancora voglia entrare dentro a fare gol. Ma Lautaro è bravo anche nel servire i compagni”.

Poi, Bergomi, ha parlato anche dei nuovi attaccanti nerazzurri: “Arnautovic non me lo ricordo così negli ultimi due anni a Bologna. Ma cosa ha fatto all’Europeo? I difensori italiani avevano avuto difficoltà a contenerlo. Ma che scelta poteva fare l’Inter? Doveva sostituire uno grande e grosso e poi uno tecnico come Dzeko. L’Inter si appoggia sulle punte e non farsi anticipare è importante. Credo sia una soluzione che ci sta. Thuram giocava esterno e credo che Inzaghi faccia bene a insistere sul francese anche. Per venire incontro gioca bene”.