Inter, Beppe Marotta svela il suo segreto

di Redazione, pubblicato il: 07/10/2023

(Inter Marotta) In una lunga intervista rilascia a Stadium, Beppe Marotta ha parlato del suo modo di interpretare la professione.

“Il mio segreto è quello di saper costruire una squadra vincente, sul campo e fuori, che non è quella sotto la luce dei riflettori bensì quella composta da persone che sono estremamente preziose per il raggiungimento degli obiettivi sui quali lavorano quotidianamente.”

L’Ad nerazzurro ha evidenziato l’importanza di trasmettere una mentalità vincente in ogni settore del club e in ogni figura, qualsiasi sia la sua mansione e responsabilità. La mentalità vincente non riguarda solo la capacità di finalizzare gli obbiettivi prefissati ma dare il massimo del proprio impegno.

“Questo è il concetto di squadra, di team. Il concetto dello stare insieme avendo sia degli obiettivi sia sensi di responsabilità e coscienza”.