di Redazione, pubblicato il: 06/11/2023

(Inter) Anche dopo il successo di Firenze Max Allegri continua a tenere un profilo basso sulle aspettative della sua squadra. Obbiettivo i primi 4 posti per tornare in Champions, si guarda a chi insegue più che alla vetta della classifica anche perchè, a suo dire, la squadra nerazzurra da anni è costruita per vincere mentre la Juventus è ancora un cantiere aperto.

Il classico modo per non esporsi più di tanto e scaricare la pressione sulla concorrenza.

Lo ha fatto notare Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport.

«Allegri non dirà mai che guarda l’Inter prima in classifica. Lui dice che l’Inter è una squadra costruita da anni per vincere lo scudetto, ma in realtà l’Inter è da quattro anni che fa mercato pari, senza spendere qualcosa in più. Poi che costruisce sempre squadre forti è vero».