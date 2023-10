Inter-Benfica, scelte fatte: un solo dubbio per Inzaghi. La probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/10/2023

Inter-Benfica, la probabile formazione. Dopo il ritorno alla vittoria in campionato contro la Salernitana, i nerazzurri si rituffano in campo europeo per la seconda partita del girone di Champions League. L’avversario, in questo caso, è il Benfica, già affrontato la scorsa stagione ai quarti di finale. Una sfida complicatissima contro una squadra che gioca un gran calcio e che ha tanti giocatori capaci di far male, specie in avanti.

Non solo, ma in caso di non vittoria, la situazione del girone inizierebbe a farsi complessa, visto che nella prima giornata la squadra di Inzaghi ha ottenuto solo un pareggio molto deludente contro la Real Sociedad. Insomma, sono richiesti solo i tre punti e la massima attenzione ai dettagli. Proprio per questo, Simone Inzaghi, nella preparazione della gara, sembra aver scelto gli uomini che scenderanno in campo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in porta ci sarà senza dubbio Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo dovrebbero giocare Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, con l’unico ballottaggio tra Dumfries e Darmian – con il primo in vantaggio, anche se potrebbe esserci staffetta a partita in corso. In avanti, la coppia obbligata formata da Lautaro e Thuram.