Live, Inter-Benfica 3-2: Antonio Silva accorcia le distanze

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/04/2023

86′ – Gol Benfica! Punizione di Grimaldo, testa di Antonio Silva e palla che si insacca

83′ – Occasione Benfica! Brozovic perde un bruttissimo pallone e serve Neres il cui tiro si stampa sul palo

80′ – Ammonito Musa

79′ – Escono Dimarco e Bastoni ed entrano D’Ambrosio e Gosens. Escono Chiquinho e Rafa Silva per Musa

78′ – Correaaaaaaa! Il Tucu salta un avversario e la mette a giro sul secondo palo. Il Benfica non c’è più

75′ – Escono Lautaro, Dzeko e Barella ed entrano Calhanoglu, Lukaku e Correa

73′ – Esce Ramos per Guedes

65′ – Lautarooooo! Grande azione di Dimarco sulla sinistra, palla in mezzo per Lautaro che può solo insaccare

60′ – Cross di Bastoni, testa di Dzeko e palla che va larga

48′ – Ammonito Rafa Silva

46′ – Lautaro prova il tiro a giro, ma va largo

45′ – Inizia il secondo tempo della partita con Neres per Gilberto

Inter che gioca una partita intelligente e di qualità quella vista fino a questo momento a San Siro. Il gol meraviglioso di Barella apre i giochi, mentre la piccola sbavatura difensiva regala ad Aursnes il pareggio. I nerazzurri dovranno continuare con questo atteggiamento se vorranno ottenere la semifinale di Champions League, stando attenti ad una squadra che ha tanta qualità.

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

37′ – Gol Benfica! Cross di Goncalo Ramos e testa di Aursnes che batte Onana

32′ – Gol annullato a Lautaro per una spinta su Otamendi

30′ – Occasione Benfica! Grimaldo su punizione, ma Onana c’è

25′ – Barella mette in mezzo per Dzeko, il cui colpo di testa va largo

15′ – Occasione Inter! Cross di Dimarco non trattenuto da Vlachodimos, ma Dzeko non riesce ad approfittarne

13′ – Barellaaaaaaa! Perla del nerazzurro che sterza sul sinistro e lancia una sassata a giro all’incrocio

1′ – Inizia la partita a San Siro!

Inter-Benfica, manca poco all’inizio della partita. Una sfida che vale tantissimo per la squadra nerazzurra che, dopo lo 0-2 dell’andata firmato Barella-Lukaku, vuole agguantare in maniera definitiva una storica semifinale di Champions League che manca dall’anno del Triplete. Ma gli uomini di Schmidt non staranno a guardare e, con una rosa al completo, hanno promesso battaglia fin dall’indomani della partita d’andata.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive degli allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1):

All. Roger Schmidt.