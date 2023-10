Inter-Benfica, le pagelle: che trio in mezzo! Pavard muro, Lautaro sfortunato, Thuram decisivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/10/2023

Inter-Benfica, le pagelle. Vittoria preziosissima quella della squadra nerazzurra che batte il Benfica per 1-0 grazie alla stoccata di Marcus Thuram. Una sfida in cui i nerazzurri avrebbero potuto dilagare, ma alla fine devono accontentarsi di un solo gol. Grande prestazioni di tutta la squadra, con alcuni picchi degni di nota. Ecco i voti dei giocatori nerazzurri:

SOMMER, 6: Sempre pronto quando chiamato in causa. Nel secondo tempo è spettatore non pagante.

PAVARD, 7: Un muro. Scherma qualunque cosa gli si presenta davanti. E anche in fase di impostazione sta iniziando a imparare quello che Inzaghi chiede ai suoi braccetti.

ACERBI, 6,5: Uno rapido come Neres potrebbe metterlo in crisi. Lui non si scompone e lo anticipa praticamente sempre. Anche su Rafa Silva fa ottima guardia.

BASTONI, 6,5: Nel primo tempo è un po’ impreciso. Nella ripresa giganteggia e non da respiro a Di Maria. Anche la solita spinta offensiva con cross molto interessanti.

DUMFRIES, 6,5: Il suo primo tempo non è stato brillante, anche se potrebbe segnare due gol. Nella ripresa si scatena e da l’assist per il gol di Thuram.

BARELLA, 7,5: Finalmente Barella! Partita migliore di questa stagione per il sardo che gioca una quantità industriale di palloni. Sempre a rimorchio dell’esterno, sempre l’uomo da ultimo passaggio. Insomma, il giocatore a cui siamo stati sempre abituati.

CALHANOGLU, 7,5: Che partita per il turco. Oramai è un giocatore totale. Impostazione e recuperi difensivi che esaltano San Siro. Esce per crampi.

MKHITARYAN, 7,5: L’armeno che parte come un treno si conferma il migliore dei suoi. Sempre lucidità nelle scelte e condizione fisica straripante. Non si può fare a meno di lui.

DIMARCO, 6,5: Oggi con il motorino. Sulla sinistra è sempre un spina nel fiano. Cross a produzione industriale anche se non sempre precisi. Ma la sostanza c’è sempre.

LAUTARO, 6,5: Ha cinque palle gol clamorose. Due volte colpisce il legno, altre due avrebbe potuto fare decisamente meglio, nell’altra Trubin fa un vero e proprio miracolo. Sfortunato.

THURAM, 7: Porta in vantaggio i nerazzurri con un grande gol. Cerca sempre il dribbling per aprire la difesa del Benfica. Conferma.

SANCHEZ, 6: Da una grande mano per gestire il risultato, quando la squadra ha finito la benzina.

DARMIAN, 6: Da più copertura rispetto a Dumfries.

ASLLANI, 6: Gestisce bene e vince anche qualche contrasto utile.

CARLOS AUGUSTO, 6: Anche lui da una mano a gestire.

KLAASSEN, SV