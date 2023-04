Inter-Benfica, l’accesso alle semifinali vale oro. Zhang punta il Jackpot!

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/04/2023

Inter-Benfica, sta facendo crescere un’attesa spasmodica da parte di tutti i tifosi nerazzurri.

In un San Siro, come sempre strapieno, i nerazzurri sono chiamati a non fare passi falsi dopo l’andata del Da Luz. Certo, le prestazioni in campionato non lasciano per nulla dormire tranquilli, ma è vero che il 2 a 0 fuori casa è un bottino importante.

A proposito di bottini, l’ingresso tra le prime quattro d’Europa non vuol dire solo il ritorno dell’Inter nel gotha del calcio mondiale, ma anche tanti soldi che entrerebbero nelle casse di Zhang.

Inter-Benfica, arrivare tra le prime quattro farebbe piovere oro nelle casse nerazzurre. Eliminare i lusitani varrà almeno 30 milioni di euro.

In sostanza l’accesso alle semifinali della “Coppa dalle grandi orecchie “vale un incasso di 12,5 milioni di euro. Ogni vittoria in Champions è pagata 2,8 milioni, 930.000 sono invece i soldi incassati per un pareggio. A queste somme va aggiunto l’incasso da botteghino che sarà sicuramente stellare. Come parametro si pensi che San Siro contro il Porto ha generato entrate per 6,7 milioni di euro. A queste fette va aggiunta quella che riguarda il marketpool, fetta che lieviterà in quanto per forza di cose una tra Milan e Napoli uscirà in questi quarti.

Numeri da entrate certe insomma, sempre al netto di non intraprendere una partita da psicodramma contro i lusitani. A quei numeri, se si conquistassero davvero le semifinali, si dovranno aggiungere altri milioni dovuti dai tagliandi dello stadio e la possibilità di prendere altri 15,5 milioni se si dovesse raggiungere al finalissima di Instabul, con premio di ulteriore di 4,5 milioni che vanno a chi la coppa se la porta a casa. Insomma, si sta volando parecchio in là, ma di fatto il passaggio del turno contro il Benfica varrà di certo circa 24 milioni ai quali si aggiungerà ovviamente l’incasso della semifinale in casa. In totale un jackpot di almeno 30 milioni di euro. Ossigeno puro per le casse del club, che però fanno capire ulteriormente come l’Inter non si possa permettere in alcun modo di non prender parte alla futura edizione della competizione.

Sarebbe un danno davvero incalcolabile.

