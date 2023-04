Inter-Benfica, Inzaghi vara gli undici. Due i cambi rispetto al Monza

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/04/2023

Inter-Benfica, Inzaghi sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

Secondo quando riporta SkySport, Mister Simone Inzaghi avrebbe deciso l’undici di partenza per il ritorno di Champions League contro il Benfica. Come anticipato ieri in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro si è concesso di studiare gli ultimi due allenamenti con la squadra prima di sciogliere le riserve.

Inter-Benfica, Inzaghi sceglie Dzeko dal primo minuto accanto al Toro. Calha parte dalla panchina.

Tra i dubbi della vigilia c’erano queli legati all’attacco e sull’utilizzo o meno di Calhanoglu. Per quanto riguarda il reparto offensivo accanto a Lautaro Martinez dovrebbe esserci Edin Dzeko. Il bosniaco dovrebbe così prendere il posto accanto a Lautaro Martinez come avvenuto all’andata. Le quotazioni di Romelu Lukaku sembravano in risalita, ma alla fine sembra proprio che toccherà al Cigno di Sarajevo partire dal primo minuto. Il giocatore numero 9 è in una fase d’appannamento e dopo un avvio di stagione importante è da gennaio che non va in gol. Oggi avrà ancora una volta l’opportunità di sbloccarsi. Big Rom torna in panchina dopo la partita da titolare contro il Monza. E’ comunque pronto a dire la sua e ripartire dal rigore segnato al Da Luz settimana scorsa.

L’altro dubbio riguardava Hakan Calhanoglu. Il turco è completamente recuparato, ma si accomoderà in panchina. Titolare nel ruolo di regista sarà Marcelo Brozovic autore di una buona partita in Portogallo. In difesa sembra confermato che De Vrij partirà solo dalla panchina.

Ecco dunque gli undici anti Benfica. Onana tra i pali; difesa a tre con Darmian, Acebi e Bastoni; a centrocampo ci saranno Dumfries e Dimarco sulle fasce; al centro spazio a Barella, Brozovic e Mhkitaryan; in attacco Lautaro Martinez e Dzeko.