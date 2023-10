Inter-Benfica, Inzaghi scioglie i dubbi sulla destra: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/10/2023

Inter-Benfica, ci sono le formazioni ufficiali. Dopo la bella vittoria contro la Salernitana, l’Inter si rituffa in campo europeo per la seconda giornata del girone di Champions League. Contro, un avversario complicatissimo come il Benfica, già affrontato nella scorsa stagione nei quarti di finale. Una formazione, quella portoghese, sicuramente più consapevole rispetto alla passata annata, con un giocatore esperto e di classe come Di Maria e con un gioco molto offensivo e collaudato.

Servirà tutta l’attenzione possibile e la cura dei dettagli da parte degli uomini di Inzaghi. Intanto, il tecnico nerazzurro, scioglie gli ultimi dubbi e sceglie i due giocatori che scenderanno in campo sulla corsia destra. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Bernat; Joao Neves, Kokcu; Di Maria, Rafa Silva, Aursnes; Neres.

All. Roger Shmidt.